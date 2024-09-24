Manisa’da Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Jandarma ekiplerinin Manisa’nın Salihli ilçesinde boş bir eve gerçekleştirdiği operasyonda 42 bin boş makaron, kilolarca tütün, binlerce sigara filtresi ve yüzlerce sigara kağıdı bulundu.

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Manisa’da Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.İ.T. (27) ait ikamette çok sayıda bandrolsüz makaron bulundurduğu bilgisini aldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, 42 bin boş makaron, 9 kilo tütün, 13 bin 300 sigara filtresi ve bin 140 adet sigara kağıdı ele geçirildi.

Makaron, tütün, sigara filtresi ile sigara kağıtlarına el konulurken, olayla ilgili H.İ.T. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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