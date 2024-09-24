Devlet Tiyatroları'ndan 'Sanatçı Alıkonuldu' İddiasına Soruşturma

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı'nın, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Tamer Karadağlı'yı sosyal medyada eleştirdiği için DT Genel Müdürlüğü'ne çağrılarak sorguya çekildiği iddialarına ilişkin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz hakkında son günlerde basında yer alan, bir sanatçımızın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne çağrılarak görüşülmesine yönelik iddialar üzerine, konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, incelemesi ve soruşturması için, tarafımızca Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan teftiş talebinde bulunulmuştur. Teftiş Kurulu Başkanlığınca konuyu soruşturmak üzere bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısı görevlendirilmiştir"

Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alacacı, Karadağlı’yı eleştirdiği için telefonu alınarak 3 saat boyunca alıkonulduğu iddiasıyla savcılığa başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: DHA