Manisa Rahat Nefes Aldı, Yangın Kontrol Altında

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Ergenekon ve Osmanlık mahalleleri arasında kalan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ile 4 dozer sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alındı.

Yangının 20 hektarlık alanda etkili olduğu, makilik alanın yanı sıra zeytinlik ve ormanlık alanın da zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA