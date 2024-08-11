Mangal Ateşinden Yangın Çıktı; 3 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu!

Yalova'da 3 katlı binada çatıda yakılan mangal yangına sebep oldu. Yangın 1 saatte söndürülürken, inceleme başlatıldı.

Mangal Ateşinden Yangın Çıktı; 3 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu!

Yalova'da, saat 23.00 sıralarında Esenköy ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

İddiaya göre, binanın çatı katındaki balkonda yakılan mangal ateşi çatıya sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüdü. Komşuların ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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