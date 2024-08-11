Üsküdar'da Otomobil Önce Kaldırıma, Ardından Ağaca Çarptı: Yaralılar Var

Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil kaldırıma vurduktan sonra ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Üsküdar'da Otomobil Önce Kaldırıma, Ardından Ağaca Çarptı: Yaralılar Var

Üsküdar Kısıklı Mahallesi İncir Sokak Libadiye kavşakta saat 04.30 sıralarında kaza meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerleyen Arhan Kahya yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce kaldırıma çarptı sonra da yol kenarındaki ağaca vurdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 3 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Üsküdar Trafik kazası
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