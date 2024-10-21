Maltepe'de Yolcu Minibüsünün Tıra Çarptığı Kazada 8 Yaralı

Maltepe'de, yolcu minibüsünün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

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Maltepe'de Yolcu Minibüsünün Tıra Çarptığı Kazada 8 Yaralı

Berkay B. idaresindeki 34 M 2903 plakalı yolcu minibüsü, Başıbüyük Mahallesi Trafo Caddesi'nde park halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler ile çevredekilerin yardımıyla minibüsteki yolcular dışarı çıkarıldı.

Sağlık görevlileri, yaralı minibüs şoförü ile 7 yolcuyu hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle kapatılan caddedeki trafik akışı minibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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