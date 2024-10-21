Erzincan'da Polisler Kız Yurtları Önünde Sıkı Denetimde

Erzincan’da kız yurtları önünde polis ekiplerince sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

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Erzincan'da Polisler Kız Yurtları Önünde Sıkı Denetimde

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce üniversite öğrencilerinin güven ve huzur içinde barınma ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla, Mama Hatun ve Salih Baba Kız Öğrenci Yurtları önünde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada 474 şahıs ve 198 araç sorgulandı. Yurt çevrelerindeki gerekli tüm önlemler titizlikle alınarak uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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