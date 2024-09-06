Malatya'da Zincirleme Kaza: 5 Araç Birbirine Girdi

Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da Zincirleme Kaza: 5 Araç Birbirine Girdi

Kaza, saat 15.15 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Taner Kız Öğrenci Yurdu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolu üzerindeki tali yoldan kent merkezi istikametine ilerleyen bir otomobilin aniden durması sonrası beş araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan birine olay yerinde müdahalede bulunulurken, diğer yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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