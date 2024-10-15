Malatya'da 5 Kilodan Fazla Sentetik Uyuşturucu Yakalandı

Malatya'da düzenlenen operasyonda 5 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Malatya'da 5 Kilodan Fazla Sentetik Uyuşturucu Yakalandı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

Kaynak: AA

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