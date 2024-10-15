Malatya'da 5 Kilodan Fazla Sentetik Uyuşturucu Yakalandı
Malatya'da düzenlenen operasyonda 5 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.
Kaynak: AA
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