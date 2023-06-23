Malatya'da 3,8 büyüklüğünde iki deprem

Malatya'da saat 20.05 ve 20.14'te 3,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Malatya'da 3,8 büyüklüğünde iki deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 9 dakika arayla 3,8 büyüklüğünde iki deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre, ilk deprem saat 20.05'te yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İkinci deprem ise saat 20.14'te, 7,25 kilometre derinlikte meydana geldi.

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