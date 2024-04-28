Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 06:53'te Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Pütürge'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 06:53'te meydana gelen depremin derinliği 11.27 km olarak ölçüldü.

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