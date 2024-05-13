Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasthanesi, Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Çavuşoğlu mahallesinde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 20.07'de meydana gelen depremin derinliği 5 km olarak ölçüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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