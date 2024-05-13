Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasthanesi, Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Çavuşoğlu mahallesinde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 20.07'de meydana gelen depremin derinliği 5 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 13, 2024
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) https://t.co/QDur4U0NPC
13.05.2024, 20:07:28 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
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