Malatya Erhaç Havaalanı'nda göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Malatya’dan bir kötü haber daha geldi. Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Erhaç Havaalanı yeni terminal binasının alt yapı inşaatı sırasında işçilerin boru döşediği sırada toprak kayması yaşandı, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya ve Elâzığ İtfaiyelerinin yanı sıra 7. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında göçük altında kalan iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçilerin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.