Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı: Hatası olan herkesin hatasının bedelini ödemesi gerektiğini düşünüyorum

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, canlı yayında "istifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Gürkan, "Hiçbir keşkemin olmadığını bütün Malatya bilir" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı: Hatası olan herkesin hatasının bedelini ödemesi gerektiğini düşünüyorum

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna,  "Hatası olan herkesin hatasının bedelini ödemesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir keşkemin olmadığını bütün Malatya bilir" yanıtını verdi. 

Gürkan, HaberTürk canlı yayınında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. 

Gürkan şöyle konuştu: 

"Deprem olduktan hemen sonra gerek valilikte oluşturulan kriz masası ve depremle enkaz altında kalanlara müdahale, depremin yaraların sarılması noktasında büyükşehir belediyemizin bu konuda iyi bir ekibi olduğunu biliyorum. Gerçekten kontrol altına aldı, müdahale etti. Ancak enkaz altında kalan vatandaşlarımızı çıkartma durumunda olan belediyemizin arama kurtarma ekipleri enkaz altında kaldı. Hava şartları, tipi, Kayseri, Adana bağlantısı yolu kapalı. Sadece şehrimizin doğuda Elazığ'a açılan kapısı var. Malatya Belediyesi'nin organizasyonu noktasında gıda ve marketlerde bütün depoları bütün vatandaşlarımıza tevdi ettiler.

Kış şartları ağır, tünelin çökmesi, demiryolu köprüsünün zarar görmesi ve Kayseri karayolunun zarar görmesi. Müdahale ve yardımda tabii ki gecikme olabilir. Deprem olduktan yarım saat sonra sayın Cumhurbaşkanımız ilk depremle ilgili malumatı aldı. 130 binamız yıkılmıştı. Şehrimizin arama kurtarma ekipleri yetiyordu. 13.24'deki deprem herkesi depremzede etti. Malatyalı hemşehrilerimle onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepisi bir canı kurtarma noktasında -20 derecede canhıraş mücadele etti.

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