Lütfü Savaş 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna canlı yayında yanıt verdi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Habertürk canlı yayınında kentteki yıkıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Lütfü Savaş 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna canlı yayında yanıt verdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 kentte büyük yıkıma neden olurken; özellikle Hatay'daki yıkımın bilançosu ağır oldu. 

İktidarın yetersiz müdahalesi tepkileri artırırken; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın istifa edip etmeyeceği tartışma konusu oldu. 

CANLI YAYINDA YANIT 

Savaş, Habertürk canlı yayınında 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna yanıt verdi.

Savaş, "İstifa edilmesi gerekiyorsa 10 tane belediye başkanının istifa etmesi lazım. Buradaki bütün ilçe belediye başkanlarının, iktidarın istifa etmesi lazım. İstifa edeceksek hep beraber istifa edelim. Suçluysa 10 belediye başkanları suçlu. Tek bir adama bütün suçu yüklemek vicdanen doğru değil. 10 belediyenin 8'i iktidar partisine ait" ifadelerini kullandı. 

Savaş'ın açıklamaları şöyle: 

"İlk iki gün itfaiyeci arkadaşlarla sadece hızlı çıkarabileceğimiz insanları kurtarmaya gayret ettik. İlk iki gün telekomüniskasyon ve internet konusunda mağdurduk birbirimize ulaşmakta zorlanıyorduk.

İnsanlar evinde kalmak istemiyor, korkuyor. Herkes çadır istiyor. Zaten Defne, Antakya'da insanlar yüzde 85 evde oturamayacak durumda.

Kendi evim güvendiğim bir müteahhidin yaptığı bir ev. Benim aldığım evler yıkılmadı. Evim dördüncü depremde hasar aldı.

Hatay'da şu an yüzde 85 oturulamaz bina varsa bunun sorgulanması lazım."

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