İYİ Parti'nin acı günü

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İstanbul İl Disiplin Kurulu üyesi Osman Ersin Kozanhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

İYİ Parti'nin acı günü

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Partinin İstanbul İl Disiplin Kurulu üyesi Avukat Osman Ersin Kozanhan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

Poyraz vefat haberini “İYİ Partimizin İstanbul İl Disiplin Kurulu üyesi, kıymetli meslektaşım Av. Osman Ersin Kozanhan'ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyorum” İfadeleriyle duyurdu.

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