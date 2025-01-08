Mahkeme 'İBB Haklı' Dedi, Karar Emsal Niteliğinde! Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İmar Planı Değişikliği 'Hukuka Aykırı' Bulundu

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) işgal altındaki alanlarda yaptığı yıkımları engellemek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliğinin dayanağını iptal etti. Mahkeme, yapılan değişikliklerin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Dava, 431 ada, 2-34-36-39-40 numaralı parselleri kapsayan alanda yapılan imar plan değişikliklerine ilişkin İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22 Aralık 2022 tarihli ve 7914 sayılı kararına dayanıyordu. İBB, yapılan değişikliklerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na ve sit alanlarının korunmasına ilişkin yasal düzenlemelere aykırılığı sebebiyle dava açtı.

'ÇEVRESEL FAKTÖRLER GÖZ ARDI EDİLDİ'

Mahkeme, bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Bilirkişi raporunda şu tespitler yer aldı:

"Korunması Gereken Yapılar: Alanın, Üsküdar Salacak Harem Doğal Sit Alanı içinde yer aldığı ve bazı parsellerde korunması gereken kültür varlıklarının bulunduğu belirtildi. Özellikle 431 ada, 39 parselde bulunan hamam ve maksem gibi yapılar Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından tescillenmişti. Plan değişikliklerinde kültür varlıklarının bütüncül bir şekilde ele alınmadığı, teknik ve nesnel gerekçelerin yetersiz olduğu ve tarihsel, çevresel faktörlerin göz ardı edildiği ifade edildi."

Mahkeme, yapılan değerlendirmeler sonucunda dava konusu imar plan değişikliklerinin yasal mevzuata aykırı olduğu kanaatine vardı. Kararda, koruma amaçlı imar planlarının tarihi, kültürel ve doğal çevrelerin sürdürülebilir biçimde korunmasını sağlaması gerektiği, ancak bu süreçte yeterli analiz ve inceleme yapılmadığı ve Koruma kurulunun uygunluğunun alınmadığı vurgulandı. Mahkeme, dava konusu işlemin iptaline hükmederken, yargılama giderlerinin davalı idareden tahsil edilmesine karar verdi.

EMSAL KARAR NİTELİĞİ TAŞIYOR

Bu karar, İstanbul’daki tarihi ve kültürel dokunun korunması açısından önemli bir emsal teşkil ediyor. Üsküdar’da yapılması planlanan değişiklikler, alanın kültürel ve tarihi niteliğini olumsuz etkileyebilecek unsurlar içerdiği gerekçesiyle iptal edildi. Ayrıca, mahkeme kararı, imar planlarının teknik ve bilimsel dayanaklarla hazırlanması gerektiğini ortaya koymuş oldu.

İSTİNAF YOLU AÇIK

Mahkeme kararı, davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne taşınabilecek. İstinaf süreci, dava sonucunun nihai hale gelmesi açısından belirleyici olacak.

Kaynak: Haber Merkezi