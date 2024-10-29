Maganda Kurşunu Yine Can Aldı: Henüz 6 Yaşındaydı...

Kars merkez İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonu henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlandı. Magandaların plakası belirlenemeyen bir araçtan açtıkları ateş sonucu, olay yerine yaklaşık 150 ileride evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'yı başından yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdağı, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: DHA