Maganda Dehşeti: Kurşun Boynundan Girdi, Ağzında Kaldı

Magandalar dehşet saçmaya devam ediyor. 17 yaşındaki genç, evine giderken kurşunların hedefi oldu. Kurşun 17 yaşındaki gencin boynundan girip ağzında kaldı.

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Maganda Dehşeti: Kurşun Boynundan Girdi, Ağzında Kaldı

Pendik'te arkadaşlarıyla dondurma yedikten sonra evine dönen genç, ölümden döndü. Maganda kurşununun hedefi olan genç, dehşeti yaşadı...

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü gece 02.00 sıralarında Pendik’te Velibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Aykan Yazar arkadaşıyla birlikte dondurma yemeye gitti. Yazar evine döndüğü sırada, aracıyla seyir halindeyken havaya ateş açarak ilerleyen kimliği belirsiz bir magandanın kurşununun hedefi oldu.

Kurşun Yazar’ın ensesinden girerek ağzında kaldı. Şans eseri hayatta kalan Aykan Yazar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile ekipleri ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kimliği belirsiz magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Maganda kurşununun hedefi olan Aykan Yazar, 'Arkadaşlarımla birlikte dondurma almaya gitmiştik. Dönüş yolunda silah sesleri duydum. Havaya ateş açan magandanın kurşunu bana isabet etti. O saatte sokakta kimse yoktu. Olay sonrası durmadan uzaklaştılar. Yetkililerin bu şahısları yakalamalarını istiyorum. Bugün bu olay benim başıma geldi, yarın bir başkasının da başına gelebilir' diye konuştu.

Kaynak: İHA

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