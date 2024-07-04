Korkunç Manzara Kötü Koku İle Ortaya Çıktı! Hepsini Ölüme Terk Etmiş

İstanbul Şişli'de bir sokakta vatandaşlar kötü koku nedeniyle ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, bir depoda 85 kedinin alıkonduğunu gördü. Kedilerin kötü şartlarda bakıldığı ve hepsinin hasta olduğu tespit edildi.

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Korkunç Manzara Kötü Koku İle Ortaya Çıktı! Hepsini Ölüme Terk Etmiş

İstanbul Şişli'de bir sokaktan gelen kötü koku ekipleri alarma geçirdi. İzzetpaşa Mahallesi'de 25 Haziran günü, mahalle sakinleri bölgedeki kötü koku nedeniyle belediyeye ihbarda bulundu. Olay yerine giden Çevre Doğa Ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri bir depoya istiflenmiş 85 kedi buldu.

Şişli Belediyesi Veteriner İşleri görevlileri vasıtasıyla dükkan içerisinde bulunan 85 adet çeşitli ırklarda kedi muhafaza altına alındı. Haydi polisi birkaç gün sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne geçip, hayvanların takibini de yaptı. Burada Sorumlu Veteriner Hekimle birlikte hayvanlar üzerinde yapılan kontrollerde hayvanların tümünün bakımlarının ve beslenmelerinin ciddi şekilde ihmal edildiği, hastalıklı hayvanların tedavilerinin yapılmadığı ve hayvanlara kötü davranıldığı tespit edildi.

KEDİ BAŞINA 7 BİN LİRA CEZA

Bunun üzerine HAYDİ polisi 59 yaşındaki kadın G.B.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Madde 14-A gereğince hayvan başına 7 bin 216 liradan toplamda 613 bin 360 lira tutarında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Kaynak: İHA

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Şişli Kedi
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