Erdoğan’dan ‘Bozkurt’ Hamlesi: Bütün Planlar İptal, Yola Çıkıyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 son 16 turunda Avusturya’yı mağlup ettiği karşılaşmada Merih Demiral’ın bozkurt selamıyla gol sevinci yaşamasının ardından ortalık karıştı. Bu gol sevinci Almanya ile Türkiye arasında adeta diplomatik krize yol açarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da cumartesi akşamı oynanacak Hollanda maçını izlemek için Berlin'e gideceği belirtildi.

Erdoğan, maça gitmek için Azerbaycan programını iptal ederken, Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılması beklenen Erdoğan’ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Azerbaycan’a gideceği belirtildi.

ERDOĞAN FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Erdoğan, Türkiye'nin çeyrek finale yükseldiği maçın hemen sonrasında, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yanı sıra oyuncular Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile konuşmuş ve Montella’nın çeyrek final kendisini davet etmesine şu yanıtı vermişti:

"Gelemiyorum çünkü birçok burada devlet işleri var. Ama adım adım takip ediyorum. Bugün de bütün heyecanımla yanınızdaydım. Bütün gönlümle sizleri kucaklıyorum"

BÜYÜKELÇİLER BAKANLIKLARA BAĞIRILDI

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" diyerek UEFA'ya yaptırım çağrısı yapmasının ardından, Berlin'in Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Bugün ise, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.