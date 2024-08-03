Lokomotif Manevra Yaparken Devrildi: 2 Yaralı

Sivas'ta manevra yaparken hat kenarındaki beton bloğa çarpan lokomotif devrildi. Yaralanan 2 makinist hastaneye kaldırıldı.

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Lokomotif Manevra Yaparken Devrildi: 2 Yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Sivas-Ankara kara yolu Hamidiye Millet Bahçesi karşısındaki Samsun-Sivas hattında meydana geldi. Samsun'dan Sivas'a gelen DE 24 352 numaralı lokomotif, manevra sırasında hat kenarındaki beton bloğa çarpıp devrildi.

Kazada lokomotifteki makinistler M.P.T. ve M.N. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı makinistler, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Makinistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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