AKP'ye İsyan Eden Çiftçi Burhan Kuzu'nun Danışmanı Çıktı

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Akhisar köyünde tarımla uğraşan Sinan Çiftçi, ürettiklerinin elinde kalması nedeniyle dert yandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, biz sizi çok seviyoruz ama keşke siz de bizim sizi sevdiğimiz kadar çiftçiyi, üreticiyi, emek harcayan, alın teri döken bizleri sevseydiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, biz sizi çok seviyoruz ama keşke siz de beşli çeteyi, vergi kaçıranları, Ziraat Bankası’ndan hibe kredi çekip kredi borcunu ödemeyen Yıldırım Demirören’i, kara para aklayanları, tefecileri, aracıları sevdiğiniz kadar alın teri döken, emek harcayan, üreten, çiftçiyi sevseydiniz. Biz üvey evlat durumundayız maalesef. Sayın Cumhurbaşkanım bizim sizi sevdiğimiz kadar keşke siz de bizi sevseydiniz de üreten, alın teri döken çiftçi bu hale gelmezdi."

'ÇİFTÇİNİN ANASI AĞLIYOR'

Çiftçi, üreticinin ürettiğinin karşılığını alamadığını, zarar ettiğini belirterek, "Türkiye, kara para aklayanların, vergi kaçıranların cenneti olmuş durumda. Üretici, çiftçi, hayvancı perişan olmuş durumda; cenazesi kaldırılmak üzere" dedi.

Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hani ‘Ananı da al git’ demişti ya başbakanken Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün söylese daha mantıklı. O gün o kadar sıkıntılar yoktu. Bugün çiftçinin anası ağlıyor. Salçalık domatese çözüm bulunması lazım. Binlerce insan bu işten ekmek yiyor."

BURHAN KUZU'NUN DANIŞMANI ÇIKTI

AKP'yi ve ekonomi politikalarına isyan eden Çiftçi ile ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Bursa'da tarımla uğraşan Sinan Çiftçi'nin eski AKP'li milletvekili Burhan Kuzu'nun eski danışmanı olduğu öğrenildi.

SİNAN ÇİFTÇİ'Yİ NEREDEN HATIRLIYORUZ?

Çiftçi, 1 Kasım 2020'de koronavirüsü tedavisi gördüğü hastanede öldüğü açıklanan Kuzu'ya ilişkin yaptığı açıklamalarda dikkat çekmişti. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in İranlı uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile Kuzu'nun ilişkisine ilişkin konuşan Çiftçi, "Burhan Kuzu, ciddi paralara iş takibi yapardı. En çok Berat Albayrak'ı kullanırdı. Fuat Oktay, Mustafa Şentop'a da çok iş çözdürdü" demişti.

Burhan Kuzu'nun Zindaşti'den aldığı rakamın 100 milyon doları bulduğunu söyleyen Sinan Çiftçi, "Bu olaylar daha da büyümesin diye Zindaşti dosyasını kapatmak için hastanede Burhan Kuzu'nun fişini çektiler diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem