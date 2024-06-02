LGS'den çıkan öğrenci kazada yaralandı

LGS'ye giren bir öğrenci, sınav çıkışında karşıdan karşıya geçerken iki otomobilin çarpışması sonucu yara aldı.

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LGS'den çıkan öğrenci kazada yaralandı

Düzce'de iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada LGS sınavından çıkan öğrenci yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sevim K. idaresindeki 34 EMR 081 plakalı BMW marka otomobil ile Ruhi A. hakimiyetindeki 34 EHR 209 plakalı Dacia marka cip kavşakta çarpıştı.

Kazada cipte bulunan ve LGS'den çıktığı öğrenilen Semanur A. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Semanur A., ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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LGS Trafik kazası
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