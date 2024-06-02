AKP'li Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor

Türkiye'de silahlı şiddet olaylarında her geçen gün artış yaşanırken, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ruhsatsız silahlarla ilgili bir çalışma yapıldığını açıkladı.

AKP'li Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek sorunu Meclis gündemine taşıdı. İstanbul’da 17 yaşındaki bir çocuğun nasıl 10 bin lira karşılığında ruhsatsız silah edinebildiğini soran Gökçek, ruhsatsız silah kullanmanın cezasının düşüklüğüne dikkat çekti.

"CEZALAR CAYDIRICI OLMALI"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Türkiye'deki ruhsatsız silah sayısının ruhsatlı silah sayısını geçtiği iddialarını paylaşan Gökçek, “Bizim bir an evvel bu cezaları caydırıcı hâle getirmemiz lazım” dedi.

Gökçek’in konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İçişleri Bakanlığıyla bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıldığını söyledi, “Ruhsatsız silahlar, onun tetiği, kabzası, iğnesi, horozu vs. bütünüyle ilgili, ruhsatsız durumlarla ilgili daha teferruatlı bir çalışma yapıldığını Meclisin bilgisine sunuyorum” dedi.

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