İmamoğlu, Küçükçekmece'de çöken binanın önünden seslendi: "Yeni bir yapılanmayı sonunda kadar destekleyeceğiz"

İBB Ekrem İmamoğlu, İstanbul Küçükçekmece'de yıkılan binanın önünde açıklama yaptı. İmamoğlu, "Yeni bir yapılanmayı sonunda kadar destekleyeceğiz" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın önünde açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"1.5 kat gibi kaçak bina yapılmış. Belediyenin kayıtlarında herhangi bir şikayet ihbar yok. 1988 yılı olunca da o günkü inşaat tekniği ile kamuoyu bilgi sahibi. Orada da kolon, kiriş yapısını gördüğünüzde 80-70'li yapıların binasında niteliksiz işçiliğin olduğu görülüyor. 9 insanımız burada göçük altında kalıyor. 1'ini kaybettik 8'i yaralı.

'40-50 YILDA BİTİREMEYİZ'

Şu anda tetkiklerimiz devam ediyor, yakın komşu binalarda da boşaltma işlemi yapılıyor. Olabildiğince hızlı bir biçimde, o bölgede tarama yapılmamış alan varsa hızlı bir şekilde harekete geçilecek. Günün sonunda deprem meselesi, kapımızda bekleyen bir durumdayız. İstanbul'un bu meselesi önemli bir meseledir. Tek elden ve güçlü bir şekilde iradeyi ortaya koymaktan geçmektedir. Bu hızla gidersek biz 40-50 yılda bitiremeyiz. Biz öyle bir oluşumun neferi oluruz. Bakanlık bu işin amiri olur, biz de paydaşı oluruz diye duyurumu yapmak isterim.

'SONUNA KADAR DESTEKLEYECEĞİZ'

Hiçbir ayrımın yapılmadığı, finansmanından sigortacılığına, bütün sektörlerin içine katıldığı inşaat sektöründen, yapı sektörüne kadar yapılacak yeni bir yapılanmayı sonuna kadar destekleyeceğiz. Tekrar hayatını kaybeden Türkmenistan vatandaşa, Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalan ve yaralı olanlara acil şifa diliyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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