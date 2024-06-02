Hayvanseverler AKP'nin sokak hayvanlarını uyutma planına karşı Yenikapı'da: “Hapsedemezsin, öldüremezsin!”

Hayvan hakları savunucuları, AKP'nin "Hayvanları Koruma Kanunu"nda yapmayı planladığı değişikliği protesto etmek için bugün Türkiye genelinde bir araya geldi.

“Adalet Mitingi” çağrısıyla açıklama yapan inisiyatifler bugün saat 13.00'te İstanbul Yenikapı miting alanında ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde eylem gerçekleştiriyor.

Yenikapı'da bir araya gelen vatandaşlar, “Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin” sloganları attı. Miting alanında yapılan eylemde “Sessizlerin sesi olmak için ses ver Türkiye! Durma harekete geç. Yaşam düşmanlarının kanlı kumpaslarına izin vermemek için harekete geç! Bizlerin yan yana gelemediğini düşünenlerin, hayvanları koruyamayacağımızı düşünenlere karşı çığlığımızla haydi harekete geç! Ortak bir amacımız var, sokaklarımızı mahallemizi birlikte paylaştığımız sokak hayvanları büyük bir tehdit altında. Meclis’e getirilmek istenen, köpekleri öne çıkararak öldürülmesini içeren bir yasa taslağı konuşuluyor. Artık görmelisiniz, hayvan savunucularını dışlayarak yaptığınız hiçbir girişim çözüm olmuyor! Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin!” açıklaması yapıldı.