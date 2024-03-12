Lezita grevi sürüyor: 'Vazgeçmeyeceğiz'

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Abalıoğlu Grup'a ait piliç üreticisi Lezita’da işçiler grevde. Öz Gıda İş Sendikası’nda örgütlü işçiler, patronun toplu sözleşme masasına oturmaması nedeniyle 7 Mart’ta üretimi durdurdu.

Lezita patronu, sendikanın yetki aldığı Aralık 2023’ten bu yana fabrikada sendikal örgütlenme yapan 30 işçiyi işten çıkardı. Grev ilanından sonra işçi alımı ve işten çıkarmalar yasak olmasına rağmen, Lezita fabrikasında grevden önceki son bir haftada yaklaşık 10 işçi işten çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

İşçilerin sesini bastırmak için fabrika önüne ses sistemi kuran ve yüksek sesle müzik dinleten patron, daha önce de direniş alanını dikenli tellerle çevirmiş, fabrikaya barikat yığmış, girişe çok sayıda TIR dorsesi park ettirmişti. Hatta grev kırıcılık için komşu fabrikalardan destek istemekle kalmayan yönetim, greve engel olmak için Hindistan’dan işçi bile getirmişti.

Patronun “önlemleri” bununla da bitmemiş, bazı işçiler özel güvenlik aracılığıyla alıkoyulmaya çalışılırken, grevci işçilerin toz içinde kalması amacıyla fabrika etrafındaki yola toprak dökülmüştü. Grev alanına taşınan vince çıkan bir kişiyse kamerayla grevci işçileri kayda almıştı.



Patronun tüm yıldırma çabalarına karşın Lezita grevi 6. gününde de işçilerin kararlılığıyla sürüyor. Patronların Ensesindeyiz’e konuşan Lezita işçileri ne olursa olsun mücadeleden geri adım atmayacaklarını ifade ediyorlar.