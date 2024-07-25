Leylek Havalandırma Boşluğuna Düştü: İmdadına İtfaiye Yetişti
Bolu'da bir leylek binanın havalandırma boşluğuna düştü. Bulunduğu yerden çıkamayan leylek itfaiye tarafından kurtarıldı.
Olay, Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak üzerinde bulunan bir binanın havalandırma boşluğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısına konan leylek, havalandırma boşluğuna düştü.
Havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan leylek bulunduğu yerden çıkamadı. Havalandırma boşluğunda leyleğin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yaralı leylek bulunduğu yerden çıkarıldı.
İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı leylek, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA