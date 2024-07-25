Leylek Havalandırma Boşluğuna Düştü: İmdadına İtfaiye Yetişti

Bolu'da bir leylek binanın havalandırma boşluğuna düştü. Bulunduğu yerden çıkamayan leylek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Leylek Havalandırma Boşluğuna Düştü: İmdadına İtfaiye Yetişti

Olay, Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak üzerinde bulunan bir binanın havalandırma boşluğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısına konan leylek, havalandırma boşluğuna düştü.

Havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan leylek bulunduğu yerden çıkamadı. Havalandırma boşluğunda leyleğin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yaralı leylek bulunduğu yerden çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı leylek, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Düzenleme Başladı! Yapmayan Birçok Kişi Havalimanında Uçağa Alınmayabilir Düzenleme Başladı! Yapmayan Birçok Kişi Havalimanında Uçağa Alınmayabilir
İntihar mı Cinayet mi? Kütahya'da Baba İle Engelli Kızı Ölü Bulundu İntihar mı Cinayet mi? Kütahya'da Baba İle Engelli Kızı Ölü Bulundu
Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış
Körfez’de 3 Kaçak Yapı Yıkıldı Körfez’de 3 Kaçak Yapı Yıkıldı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul İçin Bir Uyarı da AKOM'dan: Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek! Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek!
Sektör Temsilcilerinden İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı: 1 Eylül'de İşler Değişecek! İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı
Erdoğan Tehdit Etmişti: Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri Açıkladı Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri Açıkladı
İstanbul'da Toplu Ulaşıma Büyük Zam İstanbul'da Toplu Ulaşıma Büyük Zam
Özgür Demirtaş'tan Yatırım Önerisi: Bu Riski Alırsanız Kazanırsınız! Özgür Demirtaş'tan Yatırım Önerisi: Bu Riski Alırsanız Kazanırsınız!