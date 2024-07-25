Körfez’de 3 Kaçak Yapı Yıkıldı

Körfez Belediyesi ekipleri, Yukarı Hereke bölgesinde orman arazisi üzerine yapılan ve yapımı devam eden 3 kaçak yapıyı yıktı.

Kırsal alanlarda imara aykırı ve orman arazisi içerisinde yer alan 3 yapıyı tespit eden Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, gerekli yasal mevzuatın tamamlanması ile birlikte yıkım işlemi gerçekleştirdi. Zabıta ve jandarma ekiplerinin de yer aldığı yıkımda, kaçak yapılar Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar sonrasında yıkıldı.

Kaynak: AA