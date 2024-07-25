İntihar mı Cinayet mi? Kütahya'da Baba İle Engelli Kızı Ölü Bulundu

Kütahya'da bir baba ile engelli kızı ölü bulundu. Ölen babanın kızını boğduktan sonra yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor.

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İntihar mı Cinayet mi? Kütahya'da Baba İle Engelli Kızı Ölü Bulundu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, yazlık eve bahçe işleri için engelli kızı Simge Uluyol (24) ile giden Muammer Uluyol (61), bir süre sonra telaşlı şekilde eşi Hamide Uluyol'u telefonla arayarak acil gelmesini istedi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Eve giden Hamide Uluyol, kızı Simge'yi evin bahçesinde hareketsiz yatarken, eşi Muammer'i de odunlukta iple asılı halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, baba ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYET İHTİMALİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk bulgularına göre Simge'nin babası tarafından boğularak öldürüldüğü, baba Muammer'in de kendini asarak yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor.

Baba ve kızın cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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