Leman'dan sahte kapak uyarısı

Leman Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, sosyal medyada dolaşan sahte kapaklara karşı uyarıda bulundu.

Leman'dan sahte kapak uyarısı

Haftalık mizah dergisi Leman'ın Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, derginin kapaklarına yapılan montajlara karşı uyarıda bulundu.

Akgün, Twitter'da paylaştığı mesajında, "Photoshop’la oluşturulmuş fake (sahte) Leman kapakları bize ait olmayan çizgiler ve farklı amaçlarlarla uluslararası profillerde dolaştırılıyor" dedi.

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