KYK yurdundaki kadın öğrencileri taciz eden iki kişi gözaltına alındı

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İstanbul Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan Darülaceze Kız Öğrenci Yurdu'nun karşısında bulunan bir apartmanda, iki kişinin öğrencilere sözlü taciz ve hakarette bulunduğu gözlemlendi.

Gelen ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taciz ve hakarette bulunan İ.Y. ile Ş.C. isimli kadın gözaltına alındı. İ.Y'nin 'Taksirle Yaralama', 'Tehdit' ve 'Kasten Yaralama' gibi suçlardan toplamda 11 kaydı olduğu tespit edildi.

Evrensel'den alınan habere göre, gözaltına alınan iki şüpheli hakkında, 'Cinsel Taciz' ve 'Tehdit- Hakaret' suçlarından işlem yapıldı.

Ş.C. isimli kadın serbest bırakılırken, İ.Y. Adli makamlara sevk edildi.