KYK yurdunda bir öğrenci daha intihar etti: Soruşturma başlatıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan ve Edebiyat Fakültesi'nde Sanat Tarihi bölümü öğrencisi olan B.Y., oda arkadaşlarının sahur yapmak için yemekhaneye gittiği sırada üçüncü kattan atladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan üniversite öğrencisinin, intihar öncesinde sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını sildiği belirtildi. Ayrıca Yıldırım'ın, sosyal medya hesabındaki biyografisine, "Umarım bu dünyadaki son günüm (26.03.2024 01:30)" ifadelerini yazdığı da görüldü.