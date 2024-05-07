Kuveyt Emiri Es-Sabah 7 yıl sonra Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye 7 yıl sonra ziyarete gelen Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı resmi törenle karşıladı.

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Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, es-Sabah'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve es-Sabah'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Kuveyt Emiri Es-Sabah 7 yıl sonra Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı - Resim : 1

Kuveyt Emiri es-Sabah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve es-Sabah, merdivenlerde Türkiye ve Kuveyt bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve es-Sabah, Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Kaynak: AA

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