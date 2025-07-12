Kütahya'da 37 Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Bulundu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen operasyonda 37 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı ihbarı edinilmesi üzerine bir iş yerine yapılan operasyonda, 37 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.D. (43) isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA