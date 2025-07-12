Elazığ’da Gümrük Kaçakçılarına Operasyon

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Gezin yol kontrol uygulamasında bir kargo firmasına ait kamyon içerisinde yapılan arama neticesinde 6 şahsa ait faturasız gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 450 TL olan; 45 adet spor ayakkabı, 408 adet bıçak, 206 adet muhtelif tamir aleti, 154 adet parfüm, 480 adet kozmetik ürünü ele geçirildi.

Konuyla ilgili tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA