Elazığ’da Gümrük Kaçakçılarına Operasyon

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada piyasa değeri 1 milyon 450 bin TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Elazığ’da Gümrük Kaçakçılarına Operasyon
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Gezin yol kontrol uygulamasında bir kargo firmasına ait kamyon içerisinde yapılan arama neticesinde 6 şahsa ait faturasız gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 450 TL olan; 45 adet spor ayakkabı, 408 adet bıçak, 206 adet muhtelif tamir aleti, 154 adet parfüm, 480 adet kozmetik ürünü ele geçirildi.

Konuyla ilgili tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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