Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonunda 4 Gözaltı

Aydın'da uyuşturu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi yakalandı.

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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonunda 4 Gözaltı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyonel çalışmalarına devam ediyor. Son operasyonda, elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler ve fiziki takip sonucu İkiçeşmelik Mahallesi’nde 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 parça halinde satışa hazır 2.40 gram esrar, 14 parça halinde satışa hazır 27.04 gram esrar, tek parça halinde 2.59 gram esrar, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 4 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan S.G. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler E.P., T.I. ve S.Ç. isimli şahıslar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. E.P. ve T.I. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ç.isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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