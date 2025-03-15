Kuşadası'nda Termometre 28'i Gösterdi, Turistler Sahile Akın Etti

Aydın’ın yerli ve yabancı turistlerin gözde uğrak noktalarından olan Kuşadası ilçesinde termometreler 28 dereceyi gösterdi. Yazdan kalma günü fırsat bilen turistler denizin keyfini çıkardı.

Kuşadası'nda Termometre 28'i Gösterdi, Turistler Sahile Akın Etti

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı başta olmak üzere, sahil sitelerinin plajları ve halk plajları yoğun ilgi gördü. Tatilciler sıcak havanın tadını çıkarırken, plajlarda renkli görüntüler kaydedildi.

Deniz suyunun ideal sıcaklığa ulaşmasıyla birlikte yüzmeyi tercih edenlerle birlikte sahilde güneşlenenler ve yürüyüş yapanlar da yazı anımsatan bugünün tadını çıkardı.

Kuşadası'nda Termometre 28'i Gösterdi, Turistler Sahile Akın Etti - Resim : 1

Esnaf ise hareketliliğin sezon öncesi başlamasından oldukça memnun kaldı. Kafe ve restoranlar, plaj keyfi yapan misafirlerine serinletici içecekler ve deniz ürünleri sunarak yaz havasını tam anlamıyla yaşattı.

Kuşadası'nda Termometre 28'i Gösterdi, Turistler Sahile Akın Etti - Resim : 2

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ifade ederken, tatilciler daha yaz gelmeden Kuşadası’nın keyfini sürmeye başladı.

Kaynak: İHA

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