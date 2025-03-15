Kuşadası'nda Termometre 28'i Gösterdi, Turistler Sahile Akın Etti

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı başta olmak üzere, sahil sitelerinin plajları ve halk plajları yoğun ilgi gördü. Tatilciler sıcak havanın tadını çıkarırken, plajlarda renkli görüntüler kaydedildi.

Deniz suyunun ideal sıcaklığa ulaşmasıyla birlikte yüzmeyi tercih edenlerle birlikte sahilde güneşlenenler ve yürüyüş yapanlar da yazı anımsatan bugünün tadını çıkardı.

Esnaf ise hareketliliğin sezon öncesi başlamasından oldukça memnun kaldı. Kafe ve restoranlar, plaj keyfi yapan misafirlerine serinletici içecekler ve deniz ürünleri sunarak yaz havasını tam anlamıyla yaşattı.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ifade ederken, tatilciler daha yaz gelmeden Kuşadası’nın keyfini sürmeye başladı.

Kaynak: İHA