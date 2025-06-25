Kurultay Davası Öncesi CHP'den Kritik Miting! Özgür Özel'den Flaş Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Büyükçekmece'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşuyor.

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Kurultay Davası Öncesi CHP'den Kritik Miting! Özgür Özel'den Flaş Açıklamalar
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İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan ‘Millet İradesine Sahip çıkıyor’ mitinglerinin son adresi belediye başkanı tutuklu olan Büyükçekmece oldu.

Mitingde konuşan Özgür Özel, erken seçim için tarih verdi. Özel, "Ne zaman istiyoruz? Artık bunun adını koyalım. Bugün çıkan ankette, CHP AK Parti'nin 6-7 puan ileride. CHP, yüzde 40'ın üzerinde.
2 Kasım Pazar günü çık karşımıza, getir sandığı. Yüzde 29'la o koltukta oturamazsın. Cesaretin varsa, getir sandığı" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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