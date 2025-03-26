Kümeste Yangın Paniği

Antalya’da ormanlık arazide yer alan tavuk kümesinde çıkan orman yangın büyük panik yarattı. Yangın sırasında içeride tavuk olmaması büyük faciayı önledi.

Son Güncelleme:
Kümeste Yangın Paniği

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kavaklı Mahallesi'nde ormanlık alanda tavuk kümesinde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Dumanların yükseldiği yere gelen ekipler, büyük orman arazisi içinde bulunan tavuk kümesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangın sırasında kümesteki tavukların dışarıda olmaları faciayı önledi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Telefona Gelen Mesaj Sonrası Herkes Akın Etti, Kuyruğun Başı Var Sonu Yok Telefona Gelen Mesaj Sonrası Herkes Akın Etti, Kuyruğun Başı Var Sonu Yok
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Milyon Liraya Satmaya Hazırlanırken Yakalandı İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
ÇOK OKUNANLAR
İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' İktidarın 'İmamoğlu' Planı
Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı
Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek
Kahvehanede Katliam! 17 Yaşındaki Çocuk, 2 Kişiyi Öldürdü Kahvehanede Katliam! 17 Yaşındaki Çocuk, 2 Kişiyi Öldürdü
Meclis'te Elektriğe Zam Tartışması! Zam Oranı Bile Belli: 1050 Liralık Sınır 1312 Liraya Çıkacak Meclis'te Elektriğe Zam Tartışması!