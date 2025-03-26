Kümeste Yangın Paniği
Antalya’da ormanlık arazide yer alan tavuk kümesinde çıkan orman yangın büyük panik yarattı. Yangın sırasında içeride tavuk olmaması büyük faciayı önledi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kavaklı Mahallesi'nde ormanlık alanda tavuk kümesinde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Dumanların yükseldiği yere gelen ekipler, büyük orman arazisi içinde bulunan tavuk kümesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangın sırasında kümesteki tavukların dışarıda olmaları faciayı önledi.
Kaynak: İHA
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