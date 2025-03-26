Telefona Gelen Mesaj Sonrası Herkes Akın Etti, Kuyruğun Başı Var Sonu Yok

Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ) tarafından tır sürücülerine gönderilen bir mesaj, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruk oluşturdu. Tır sürücüleri, saatlerce sonu gelmeyen kuyrukta beklediler. İşte sürücüleri isyan ettiren olayın arka perdesi…

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tır sürücülerine gelen yanlış SMS, ortalığı karıştırdı. İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, saatlerce 10 kilometrelik kuyrukta bekledi.

Telefona Gelen Mesaj Sonrası Herkes Akın Etti, Kuyruğun Başı Var Sonu Yok - Resim : 1

'YANLIŞ GELMİŞ'

Almanya’ya gitmek için yola çıkan tır sürücüsü Halit Kayaç, şunları söyledi: Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ ) tarafından gönderilen mesaj ile yola çıktık. Şimdi durumu görüyorsunuz. Sistemsel olarak yanlış gelmiş denildi ama durumu düzeltmek şimdilik mümkün değil.

Telefona Gelen Mesaj Sonrası Herkes Akın Etti, Kuyruğun Başı Var Sonu Yok - Resim : 2

'MESAJ GELİNCE HEMEN YOLA ÇIKTIK'

Tır sürücüsü Hüseyin Güloğlu ise şu sözlerle tepki gösterdi: Sıra almak içim önce T1 dediğimiz çıkış evrakları ile birlikte GTİ'ye evraklar verilir. Bize verilen evrak ile gelecek mesaja kadar beklemeye başlıyoruz. Bugün de bu şekilde mesaj gelince hemen yola çıktık, şimdi ise bu yanlış dolayısı ile içeri alınmayı bekleyeceğiz.

Telefona Gelen Mesaj Sonrası Herkes Akın Etti, Kuyruğun Başı Var Sonu Yok - Resim : 3

'35 SAATTİR BEKLİYORUZ'

Sedat Öztürk ise “İki gün önce sabah 07.00'da sıra aşmak için Edirne’ye Kapıkule sınır kapısına geldim. Sıra bekleten mesaj geldi ve çıktık. Herkes birden çıkınca ortalık karıştı. Bizlerde yazık 35 saattir burada bekliyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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