İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Milyon Liraya Satmaya Hazırlanırken Yakalandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 1024 tarihi eseri, 2 milyon liraya satmaya çalışan bir şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Milyon Liraya Satmaya Hazırlanırken Yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aliağa ilçesi Şakran Hasbi Efendi Mahallesi'nde yaşayan Z.E.'nin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğunu ve bunları satmaya çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine, 2 ay süren titiz bir çalışma yürütüldü. Yapılan araştırmalarda, Z.E.’nin tarihi eserleri 2 milyon lira karşılığında elden çıkarmaya hazırlandığı belirlendi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aliağa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bin 24 adet tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.E., sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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