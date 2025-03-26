Alkollü Sürücü Akaryakıt İstasyonunda Dehşet Saçtı, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Olay, Yavansu Mahallesi Karaova Sokak’ta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 32 yaşındaki minibüs şoförü K.L., istasyonda bir otomobil sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaştı, ancak K.L. bu kez çevredeki kişilerle kavga etmeye başladı.

Öfkeli sürücü, bir süre sonra minibüsüne binerek benzin istasyonuna daldı! Akaryakıt pompalarına çarpan minibüs, park halindeki bir motosikleti de altına alarak sürükledi. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, K.L. gözaltına alındı.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Minibüsün altında kalan motosikletin sahibi I.G., yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

"Benzin almak için istasyona geldim. O sırada iki kişinin tartıştığını gördüm. Motorumu park edip içeriye girdim. Çıktığımda motorum minibüsün altında ezilmişti. Üstelik sürücünün alkollü olduğunu öğrendim. Şikayetçiyim, böyle şoförler direksiyon başına geçmemeli. Birinin canına bir şey gelebilirdi!"

O ANLAR KAMERADA

Akaryakıt istasyonunu savaş alanına çeviren olay, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, minibüs şoförünün tartıştığı anlar ve minibüsü kontrolsüz bir şekilde istasyon içinde sürerek çarptığı anlar net bir şekilde görüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA