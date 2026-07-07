Külliye'de NATO Resepsiyonu: Dünya Liderleri Bir Araya Geldi

NATO Ankara Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu liderleri tek tek karşıladı.

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Külliye'de NATO Resepsiyonu: Dünya Liderleri Bir Araya Geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan liderleri ve eşlerini tek tek karşıladı.

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