Arazi Kavgası Cinayetle Bitti: Ağabeyi, Yengesi ve Yeğenini Öldürdü! Dehşet Anları Kamerada

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Olay, ilçenin Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi ve ailesinin iş yerine araçla gelen M.G. (61), ağabeyini, yengesini ve yeğenini tabancayla vurdu. M.G., silahlı saldırısının ardından olay yerinden kaçtı. Saldırıda kurşunlar anne Emine Gülen (58), baba Mehmet Gülen (66) ve oğulları Resul Gülen'e (39) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde Resul Gülen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Emine ve Mehmet Gülen ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Öte yandan polis ekipleri, aralarında yer meselesinden husumet bulunduğu iddia edilen ve saldırıyı gerçekleştiren M.G.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, M. Gülen'in ilk olarak ağabeyi, yengesi ve yeğeni ile kavga ettiği, sonrasında ise yeğeni, ağabeyi ve yengesini tabanca ile vurduğu anlar yer alıyor. Olayda, Emine Gülen'in başından vurulduğu görülüyor.

Kaynak: İHA