Kullanıcılara Küfür ve Tehdit Mesajları Gitmişti... Kişisel Veriler Çalındı mı? Bakan Uraloğlu'ndan HGS Açıklaması

Önce Anadolu Sigorta'nın ‘Sigortam Cepte’ uygulaması, ardından PTT’nin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) siber saldırılara maruz kaldı. Yaşanan krize ilişkin PTT Genel Müdürlüğü, veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi. Yurt dışı kaynaklı hacklendiği söylenirken Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan da açıklama geldi. Uraloğlu, "Sadece arayüz ele geçirilmiş hiçbir veriye ulaşılamamıştır" dedi.

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Kullanıcılara Küfür ve Tehdit Mesajları Gitmişti... Kişisel Veriler Çalındı mı? Bakan Uraloğlu'ndan HGS Açıklaması

PTT Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde HGS mobil uygulamasının yurt dışından hacklenmesine ilişkin açıklama yapmıştı. Genel Müdürlük açıklamasında "HGS mobil uygulamasına izinsiz müdahale sırasında herhangi veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmadı" denilmişti. Konuya ilişkin bir açıklama da Bakan Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, "Sadece arayüz ele geçirilmiş hiçbir veriye ulaşılamamıştır" ifadelerini kullandı.

PTT: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

PTT HGS mobil uygulamasının hacklendiği ve kullanıcıların verilerinin kaybolduğuna dair iddialara ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamada şöyle denilmişti:

"Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda Şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir. Olayın tespitiyle birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır. Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır."

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