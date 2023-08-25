Kulis: Emniyet'te iç hesaplaşma mı başlıyor? "Bazı isimler suç örgütü gibi çalışıyordu"

28 Mayıs seçiminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıkaldı. Kabinede en dikkat çekici atamalardan biri İçişleri Bakanlığı'na yapıldı.

Kabinede, adı sürekli krizlerle anılan Süleyman Soylu yerine İçişleri Bakanlığına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya getirildi.

Yerlikaya, görevi devralırken yaptığı konuşmada, "Temel referansımız hukukun üstünlüğü ve insan haklarıdır. Bundan asla taviz vermeyeceğiz" dedi. Selefi Süleyman Soylu'nun 7 yıllık İçişleri Bakanlığı dönemindeki 'şahin' tutumu nedeniyle, Yerlikaya sözleri kimi çevreler tarafından 'ılımlı' bir mesaj olarak nitelendirildi.

İADELER HIZLA GÖREVE BAŞLATILDI: DİKKAT ÇEKEN İSİMLER GÖREV BAŞINA

Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre; Yerlikaya, ilk olarak çeşitli gerekçelerle ihraç edilmiş ancak mahkeme kararıyla geri dönen yüzlerce İçişleri Bakanlığı personelinin işbaşı yaptırılmasının önünü açtı. Kanunda, "Mahkeme kararı 30 gün içinde uygulanır" denilmesine rağmen 13-14 aya kadar işbaşı yapmayı bekleyen İçişleri Bakanlığı çalışanlarının büyük kısmını Emniyet Genel Müdürlüğü personeli oluşturuyordu.

İade edilen isimler arasında Sarallar raporunu yazdığı için Soylu'nun hedefi haline emniyet müdürü de bulunuyor.

ESKİ KADROYA TASFİYE

Mülkiye kökenli olan Yerlikaya'nın döneminde en dikkat çekici adım ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılan atamalarda atıldı. Soylu'nun son atadığı Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı İçişleri Bakanı Yardımcısı yapılınca, yerine 27 Haziran'da Erol Ayyıldız getirildi.

Ayyıldız'ın göreve başlamasından sonra ise il emniyet müdürleri ve emniyet teşkilatının tepe kadrosunda köklü bir revizyona gidileceği beklentisi arttı. Bu beklenti 35 gün sonra karşılık buldu ve 2 Ağustos'ta 24 ilin emniyet müdür görevden alınarak merkeze çekildi. Kızak görev olarak bilinen merkeze çekilenler arasında, Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da yer aldı. Ayrıca, İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yapan Sabit Akın Zaimoğlu da bu kritik görevinden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit ise Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

14 BİRİNCİ SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVE BAŞLADI

Yerlikaya döneminde emniyet teşkilatındaki son kritik gelişme ise bu hafta yaşandı. Soylu döneminde ihraç edilen, idari soruşturma geçiren veya zorla emekli edilen 14 birinci sınıf emniyet müdürü hakkında yargının verdiği göreve iade kararı uygulandı. İade edilen 14 isim, Strateji, Özel Güvenlik Denetleme ve Teftiş Kurulu başkanlıklarında göreve başladı.

'SUÇ ÖRGÜTÜ GİBİ ÇALIŞIYORDU'

Gazete Duvar'a konuşan emniyet kaynakları, bu iade kararlarının ardından yeni atılacak adımın ise, Soylu döneminde suça bulaşan üst düzey emniyet personeli hakkında soruşturma başlatılması olduğunu belirtiyor. "Bazı isimler, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli gibi değil, suç örgütü gibi çalışıyordu" diyen kaynaklar, Soylu döneminde yaşandığı iddia edilen hukuksuzluklar ile 'gerçek ve ciddi bir hesaplaşma' olacağını savunuyor.