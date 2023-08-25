Eski TÜGVA yöneticisine mermili tehdit: "Sinan Ateş ile aynı akıbeti yaşamak istemiyorum"

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre TÜGVA’nın “ordu, emniyet, yargı ve devletin birçok birimine kadro yerleştirdiğine” dair belgeleri sızdırmakla suçlanan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası alan Ramazan Aydoğdu’nun ayakkabısının içine “mermi” bırakıldı.

Yaklaşık 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra 11 Mayıs 2022’de tahliye edilen Aydoğdu, 18 Ağustos tarihinde konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Aydoğdu yaptığı suç duyurusunda, “Yürüyüşe gitmek için evimin önündeki ayakkabılıkta bulunan ayakkabımı aldığımda elime sert bir nesnenin geldiğini hissettim. İçine baktığımda patlamamış fişek (mermi) olduğunu gördüm. 155’i aradım ve konuyu bildirdim. Daha sonra tekrar arandım, içinde fişek olan ayakkabıyı poşete koyarak en yakın karakola gitmem istendi. Fişeği görevli personele teslim ettim. Karakolda sözlü meramımı dile getirdim, sonra savcılık makamına yönlendirildim” dedi.

‘DEFALARCA TEHDİT EDİLDİM’

TÜGVA belgelerini sızdırdığı iddiasıyla 2021’de yargılanmaya başladığını hatırlatan Aydoğdu, suç duyurusunda, “Daha önce de birden fazla şekilde yazılı ve görsel medya yoluyla tehdit edildim ve hedef gösterildim” ifadelerini kullandı. Aydoğdu, suç duyurusunda şunları dile getirdi:

“Yargılandığım davaya ilişkin hakkımda iftira niteliğinde birçok haber yapıldı. Haberlerde dış devletlerin ajanı olduğum, FETÖ’cü olduğum, devlete sızdığım, vatan haini olduğum ve devlete ihanet ettiğim belirtilerek isim, adresim ve resmimle ben ve ailem hedef gösterildi. Bazı davalarda karar verildi ve iftira atanlar cezalandırıldı. Halen yargılama süreci devam eden soruşturmalar bulunmaktadır. Ne kadar önlem alsam da gelinen noktada ikamet ettiğim dairemin önündeki ayakkabılıkta ayakkabımın içine mermi bırakılarak şahsım ve ailem tehdit edilmektedir. Benim ve ailemin hayatına kast amacı taşıyan ve bizi tehdit eden kişilerden şikâyetçiyim. Daha önceden vuku bulan ve basına yansıyan Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ile aynı akıbeti yaşamak istemiyorum.”