Küçük kızdan İmamoğlu'na: Ekrem amca seni çok seviyorum

Bir çocuk İBB'nin töreni sonrası aracına binen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, “Ekrem amca seni çok seviyorum” dedi.

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Küçük kızdan İmamoğlu'na: Ekrem amca seni çok seviyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “300 Günde 300 Proje” maratonu kapsamında, 'Başakşehir Atık Su, Yağmur Suyu ve İçme Suyu Yatırımları' için toplu açılış töreni düzenledi.

Küçük bir çocuk, İmamoğlu tam aracına binecekken, “Ekrem amca seni çok seviyorum” diye seslendi.

Bu seslenişi duyan İmamoğlu, “Ben seni daha çok seviyorum kuzum benim” diyerek karşılık verdi. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi görerek gündem oldu. 

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